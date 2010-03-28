Нужно сделать курсовую

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок271 просмотр

Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужно сделать курсовую работу по информатике. Тема называется "Исследование и анализ решения уравнений третей степени". Прошу оставляйте ваши предложение вместе с ценой.

С уважением ДЕНИС!

15 лет назад
denivanov
Den 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реферат по ИГПЗС

    $10

    История государства и права зарубежных стран: реферат Тема: Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ) 1900 г. (общая характеристика, историческое значение) Плана нет Введение 1..... 2...... ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовая по теор. гос-ва и права на украинском

    $20

    Нужна курсовая "Поняття та ознаки державної влади" Оригинальность - 90% В работе нужно использовать законодательную базу - 3 источника. Объем курсовой - 20 страниц, список литературы - 20 позиций. Во вступе - четко ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат Конституционное Право (Доработать)

    Нужно доработать часть реферата по Конституционному праву. Что требуется доработать: Используя текст Конституции РФ, привести по одному примеру конституционно-правовых норм следующих видов а) управомачивающая б) обязывающая в) запрещающая г) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Реферат

    $30

    Необходимо написать реферат по данному предмету на одну из следующих тем: Предпочтительна первая тема. Необходим уникальный реферат и не менее 4-5ти источников (книги и публикации – никаких электронных ссылок) информации. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа. Тема: срочные контракты

    $50

    Необходимо написать курсовую работу на тему: "Специфика развития рынка срочных контрактов в России" План составлен. Особой требовательности к уникальности материала нет. Материал может быть полностью скопирован с источников, но должен исключительно точно раскрывать тему. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Горит диплом по экономике!

    $200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! Помогите!!! Очень срочно горит диплом по экономике. Первую главу как-то осилил, а вот вторая и третья совсем не пошли. Более того, срок сдачи 9,00 понедельника. Объем ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно написать диссертацию

    Диссертация теория струн, супер гравитация, теория полей высших спинов – произвольное сочетание будет нормально. Так, ну вот что надо отразить в диссере, - калибровочная теория полей высших спинов – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по ТГП

    $24

    Теория государства и права РФ Тема:Виды правонарушений и их классификация. Плана нет,нужно составить и согласовать Методички нет.,кегль 14, 1,5 интервал без автоабзацев, поля 3-1-2-2. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад