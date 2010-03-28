История государства и права зарубежных стран: реферат Тема: Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ) 1900 г. (общая характеристика, историческое значение) Плана нет Введение 1..... 2...... ...
Нужно сделать курсовую
Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужно сделать курсовую работу по информатике. Тема называется "Исследование и анализ решения уравнений третей степени". Прошу оставляйте ваши предложение вместе с ценой.
С уважением ДЕНИС!
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