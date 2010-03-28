Диплом (Организация деятельности социальных служб)

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Вид работы Диплом

Предмет/ВУЗ Социальная работа/ РГСУ

Тема Организация деятельности социальных служб по оказанию помощи семье и детям (на примере ГУСО Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям)

Срок 03.04.2010 до 18:00 МСК (практич. глава, заключение, приложения)

Объем 30 - 35 стр

Требования к работе

Необходимо написать 2-ю практич. главу, заключение и оформить приложения

Объект: ГУСО «Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»

Материал для практической главы есть (Структура, основные направления деятельности, статистика по учреждению и т.д.)

Общая структура работы:

Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, разработанность проблемы и т.д. по методичке) - готово

Теоретич. глава/ главы (на усмотрение автора 2-е или одна. Главное строго по теме и без лишней воды: Общие теоретич. вопросы социальной работы с семьей и детьми; нормативно-правовая база работы; характеристика системы соц. служб; описание основных проблем семей и детей, видов помощи им, статистические данные; и т.д.) - готова

Практика (Портрет Центра, обобщение опыта его работы и предложения по ее совершенствованию. Обязательно анализ статистики, таблицы, схемы, диаграммы и пр. наглядный материал) - необходимо выполнить

Заключение 3-5 стр. (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели) - необходимо написать

СИЛ (не старше 2006 года, периодика, электронные ресурсы, обязат. использование спец. учебной литературы по соц. работе) - добавить до 50 источников

Приложения (устав, диаграммы, графики, таблицы и пр. из практич. главы) - оформить

Стоимость: 1500р

Примечания Методичка РГСУ (вышлю автору). Антиплагиат не менее 70%. Сноски на литературу внизу под чертой. Статистика, Устав и статья про Центр есть, вышлю автору.

15 лет назад
vanes077
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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