Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужно сделать курсовую работу по информатике. Тема называется "Исследование и анализ решения уравнений третей степени". Прошу оставляйте ваши предложение вместе с ценой. С уважением ДЕНИС!
Диплом (Организация деятельности социальных служб)
Вид работы Диплом
Предмет/ВУЗ Социальная работа/ РГСУ
Тема Организация деятельности социальных служб по оказанию помощи семье и детям (на примере ГУСО Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям)
Срок 03.04.2010 до 18:00 МСК (практич. глава, заключение, приложения)
Объем 30 - 35 стр
Требования к работе
Необходимо написать 2-ю практич. главу, заключение и оформить приложения
Объект: ГУСО «Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»
Материал для практической главы есть (Структура, основные направления деятельности, статистика по учреждению и т.д.)
Общая структура работы:
Введение – 3-5 стр. (актуальность, цели, задачи, разработанность проблемы и т.д. по методичке) - готово
Теоретич. глава/ главы (на усмотрение автора 2-е или одна. Главное строго по теме и без лишней воды: Общие теоретич. вопросы социальной работы с семьей и детьми; нормативно-правовая база работы; характеристика системы соц. служб; описание основных проблем семей и детей, видов помощи им, статистические данные; и т.д.) - готова
Практика (Портрет Центра, обобщение опыта его работы и предложения по ее совершенствованию. Обязательно анализ статистики, таблицы, схемы, диаграммы и пр. наглядный материал) - необходимо выполнить
Заключение 3-5 стр. (выводы по работе, решенным задачам и достижению цели) - необходимо написать
СИЛ (не старше 2006 года, периодика, электронные ресурсы, обязат. использование спец. учебной литературы по соц. работе) - добавить до 50 источников
Приложения (устав, диаграммы, графики, таблицы и пр. из практич. главы) - оформить
Стоимость: 1500р
Примечания Методичка РГСУ (вышлю автору). Антиплагиат не менее 70%. Сноски на литературу внизу под чертой. Статистика, Устав и статья про Центр есть, вышлю автору.
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