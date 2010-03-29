Курсовая по Ценообразованию

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Завершен1 заявка164 просмотра

Необходима практическая часть к курсовой работе по Ценообразованию со всеми пояснениями

Задание в приложенном файле. Срок до 30.03.10

От вас стоимость

15 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

missis-batok
Татьяна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$3
1 день
Работа сделана в оговоренный срок. Поработаем и дальше
Довольна работой с данным заказчиком: приятный в общении человек, оплата сразу после выполнения задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

missis-batok
Татьяна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад