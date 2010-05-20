Диплом по банковскому делу

$150
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Завершен3 заявки186 просмотров

Управление ресурсной базой кредитной организации. Нужно написать план. Срок две недели.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

Massarius
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$150
14 дней
Спасибо Наталье за выполнение диплома по банковскому делу. Буду обращаться еще!

Заявки фрилансеров

Massarius
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад