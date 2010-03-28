Преддипломная практика + диплом по экономике

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Срочно нужна преддипломная практика балансы структуру предприятия и всю необходимую информацию предоставлю

Предприятие ООО " Прим судосервис на рынку 10 лет поставка судовых запчастей

отчет по практике 30 листов +дневник

срок 31,03 до 24 мск Строго

Пишите цены за практику и отдельно за диплом

Тема диплома Стратегия развития предприятия

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров