Написать диплом по экономике

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Необходимо написать диплом на тему: Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия

Срок порядка двух недель.

Пожалуйста, пишите немного о себе и стоимость работы (а также сроки, если данный срок не для вас)

15 лет назад
Portizan
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров