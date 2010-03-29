Нужно написать курсовую по политологии. Объем 25 стр. Тему и требования пришлю откликнувшимся. Стоимость 900 руб. Срок сдачи 8:00 по Москве 1 апреля 2010 г. Указывайте электронку
Написать диплом по экономике
Необходимо написать диплом на тему: Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия
Срок порядка двух недель.
Пожалуйста, пишите немного о себе и стоимость работы (а также сроки, если данный срок не для вас)
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