Нужен готовый диплом для Электрика. С возможностью доработки по замечаниям научного руководителя. Для выбора мне нужно будет знать тему и план. Указывайте цену и ВУЗ
Курсовая по политологии
Нужно написать курсовую по политологии. Объем 25 стр. Тему и требования пришлю откликнувшимся.
Стоимость 900 руб. Срок сдачи 8:00 по Москве 1 апреля 2010 г.
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