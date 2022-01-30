Курсовой проект и практика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка74 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно сделать КП и практику, вся информация в приложенных файлах. Срок около30дней,       10 т.руб.

2 года назад
rin135sh
Ринат 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад