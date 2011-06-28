Написать речь к защите

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок238 просмотров
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Необходимо написать речь к защите диплома (5 минут).

Тема: "Доказательства и доказывание",

дисцип.: гражданское право.

Прошу указать цену и сроки.

12 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Александр, за работу. До встречи!
Все прекрасно! Благодарю!