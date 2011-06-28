Написать речь к защите

Курсовая работа должна содержать разделы: 1. Составление начального бухгалтерского баланса 2. Синтетический учет хозяйственных операций за отчетный период: - расчеты и учет НДС, доходов от услуг связи и авансов полученных; - учет хозяйственных операций по приобретению товароматериальных ценностей, основных ...
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Тема: "Доказательства и доказывание",
дисцип.: гражданское право.
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