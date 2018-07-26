Научная статья по экономике.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок300 просмотров

Необходимо написать 2 научных статьи (6-7 страниц каждая) по экономике с соблюдением всех необходимых требований по оформлению, предоставляются вспомогательные материалы. Сроки - неделя на каждую статью.

Только для тех, кто имеет соответствующий опыт.

7 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров