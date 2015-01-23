Проект электрической части районной трансформаторной подстанции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка215 просмотров
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Нужно срочно сделать курсовую работу на тему: "Проект электрической части районной трансформаторной подстанции", план прилагается, данные тоже в файле, сделать нужно до вечера воскресенья 25.01.15 , заплатить смогу только 3000 рублей

9 лет назад
vladyalen
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад