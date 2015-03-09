Курсовая менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

на тему Совершенствование инновационного менеджмента

объем-30 стр

ап- 80%

срок-8-9 дней

1,2 главы

по содержанию идет

1)введение,2)цель,3)1,2 главы,4)теоретическая основа оценки,5)пути совершенствования,6)заключение

9 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$12
8 дней
без замечаний
Сотрудничество без проблем!