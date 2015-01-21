Курсовая работа по антикризисному управлению

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Добрый день

Нужно сделать работу

Срок 26-27.01

Тема - Бизнес-план финансового оздоровления

Вся информация во вложении

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад