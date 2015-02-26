Курсовая маркетинг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок161 просмотр
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Разработка маркетинговой деятельности на примере конкретной организации (название и информацию дам исполнителю)

35 страниц.

АП от 75%

срок 4 дня

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$40
4 дня
Большое спасибо Елене за терпение. Заказ в этот раз был тяжелый, Елена все исправляла до последнего. Огромное спасибо!
Рекомендую Кирилла как надежного заказчика и приятного в общении человека, с которым чувствуешь себя партнером в процессе решения задач проекта.
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