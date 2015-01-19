Диплом графический дизайн

Тип работы:Эссе Предмет:изо Тема:мое педагогическое кредо: смыслы,ценности,приоритеты Требования к работе: Мне необходимо эссе, с интересной идеей, где-то вымышленные ситуации, создание художественного наполненного образами мира. Без сообщения известных фактов и вещей. Пофилософствовать о профессии. Что я думаю о том,что ...