Тип работы:Эссе

Предмет:изо

Тема:мое педагогическое кредо: смыслы,ценности,приоритеты

Требования к работе: Мне необходимо эссе, с интересной идеей, где-то вымышленные ситуации, создание художественного наполненного образами мира. Без сообщения известных фактов и вещей. Пофилософствовать о профессии. Что я думаю о том,что я делаю. Не только о профессии,но и о жизни, детях. Примеры из опыта. Можно закончить афоризмом известного человека. Эссе может быть написано в форме личного дневника или письма. Шутки (умные) приветствуются. 5000 символов