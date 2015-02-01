2 срочных реферата

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет, дисциплина: История

Тема работы: Русская культура Х||-Х||| вв.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15

Уник по антиплагиат.ру от 70%

Предмет, дисциплина: Культура речи

Тема работы: Разговорная речь

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15

Уник по антиплагиат.ру от 70%

Срок - 21 янв до 21.00 мск СТРОГО!

Бюджет общий 1000р

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо!
Четко сформулированное задание и своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Эссе

    Тип работы:Эссе Предмет:изо Тема:мое педагогическое кредо: смыслы,ценности,приоритеты Требования к работе: Мне необходимо эссе, с интересной идеей, где-то вымышленные ситуации, создание художественного наполненного образами мира. Без сообщения известных фактов и вещей. Пофилософствовать о профессии. Что я думаю о том,что ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая работа журналистика (доработка)

    Курсовая работа журналистика (доработка) Требуется доработка курсовой работы по замечаниям Тема курсовой в приложении Методические указания по оформлению в приложении Список литературы не менее 10 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки на литературу, список литературы обязателен. Обязательно: 1.В введении обязательно: актуальность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дипломная по социологии (первая глава)

    АП 70%.тема- профессиональное самоопределение выпускников средних школ:социологический анализ Введение Глава 1. Теоретические основы изучения профессионального самоопределения выпускников средних школ 1.1 Понятие и характеристика профессионального самоопределения в отечественной и зарубежной научной литературе 1.2 Условия и факторы, влияющие на профессиональное самоопределение 1.3 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Курсовая по методике преподавания русского языка

    предмет: методика преподавания русского языка. тема: современные педагогические технологии как эффективное условие организации учебного процесса на уроках русского языка в образовательном учреждении. глава 1. что скрывается под термином технология, откуда он появился, кто является его основателем, дать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад