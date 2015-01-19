Реферат

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необходимо написать доклад по физкультуре о пользе физвоспитания.

В докладе необходимо указать основателей физкультуры в России (Лесгафт , Симашко, Матвеев.)

В работе надо показать для чего мы начиная с детского сада и заканчивая гимнастикой для пожилых занимаемся физкультурой. Можно дать классификации (реабилитационная, спортивная и проч.)

Объем 10-15 стр. Оригинальность не ниже 60%

Срок 21 января утро. Стоит 500 руб.

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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