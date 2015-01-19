Предмет, дисциплина: История Тема работы: Русская культура Х||-Х||| вв. Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15 Уник по антиплагиат.ру от 70% Предмет, дисциплина: Культура речи Тема работы: Разговорная речь Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15 Уник по антиплагиат.ру от 70% Срок - 21 ...
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необходимо написать доклад по физкультуре о пользе физвоспитания.
В докладе необходимо указать основателей физкультуры в России (Лесгафт , Симашко, Матвеев.)
В работе надо показать для чего мы начиная с детского сада и заканчивая гимнастикой для пожилых занимаемся физкультурой. Можно дать классификации (реабилитационная, спортивная и проч.)
Объем 10-15 стр. Оригинальность не ниже 60%
Срок 21 января утро. Стоит 500 руб.
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