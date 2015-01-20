Курсовая по финансам

Диплом Тема Приб-ыль комме-рческой органи-зации и пут-и ее увеличе-ния Страниц 80 Срок 25 дней АП от 80% по antiplagiat.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
все задание во вложении
объем 30-32 страницы без учета титульного листа, плана и литературы (литра 2012-2014 гг. не менее 20 источников)
срок 25.01
АП 78% (если меньше получится предоставьте полный отчет АП.ру)
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт9 лет назад
предмет- Безоп-сть технологич. процессов и производств объем 30-35 страниц АП 70% срок 25.01 оплата в рублях по курсу 1 уе=60 рублей.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
предмет мировая экономика кол-во страниц: 80 шрифт, инт. : 14, 1.5 кол-во источников: 50 сноски: подстрочныеЗавершен9 лет назад
Друзья, кто сможет выполнить работу? тема работы Электрические подстанции Задание Два варианта. Вариант №07: стр.63-зад.18; стр.66-зад.29; стр.79-зад.07; стр.83-зад.37. Вариант №19: стр.63-зад.12; стр.66-зад.22; стр.79-зад.10; стр.83-зад.39 Методические ркеомендации находится по ссылке: https://yadi.sk/d/olyceVpSdhArFРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо написать доклад по физкультуре о пользе физвоспитания. В докладе необходимо указать основателей физкультуры в России (Лесгафт , Симашко, Матвеев.) В работе надо показать для чего мы начиная с детского сада и заканчивая гимнастикой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $20
Предмет, дисциплина: История Тема работы: Русская культура Х||-Х||| вв. Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15 Уник по антиплагиат.ру от 70% Предмет, дисциплина: Культура речи Тема работы: Разговорная речь Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15 Уник по антиплагиат.ру от 70% Срок - 21 ...Завершен9 лет назад
Дипломная работа тема Внутре-нний ту-ризм (Росс-ия) Предмет: Графический дизайн Срок сдачи: 15 Страниц: 60 Нужна только пояснительная записка. Подробнее во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тип работы:Эссе Предмет:изо Тема:мое педагогическое кредо: смыслы,ценности,приоритеты Требования к работе: Мне необходимо эссе, с интересной идеей, где-то вымышленные ситуации, создание художественного наполненного образами мира. Без сообщения известных фактов и вещей. Пофилософствовать о профессии. Что я думаю о том,что ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Магистерская диссертация Нематериальные активы и капитализация компании, 120 листов, оригинальность 80%, сноски, свежая литература, оформление стандартноеЗавершен9 лет назад
Курсовая работа журналистика (доработка) Требуется доработка курсовой работы по замечаниям Тема курсовой в приложении Методические указания по оформлению в приложении Список литературы не менее 10 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки на литературу, список литературы обязателен. Обязательно: 1.В введении обязательно: актуальность ...Завершен9 лет назад