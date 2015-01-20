Техническая курсовая

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предмет- Безоп-сть технологич. процессов и производств

объем 30-35 страниц

АП 70%

срок 25.01

оплата в рублях по курсу 1 уе=60 рублей.

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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