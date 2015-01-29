Физика земли

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка140 просмотров
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Нужно сделать расчетно-графическую работу в виде реферата по физике земли

Тема: Возраст Земли в историческом аспекте, основные способы его определения в различные периоды развития цивилизации и науки.

Срок до вечера. 22.01

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
toss89
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$15
1 день
Оперативная и качественная работа.
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