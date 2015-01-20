Диплом разработка моб приложения

В информационной системе требуется наличие базы данных клиентов, продукции и заказов. С помощью мобильного телефона клиент должен иметь возможность регистрации в сети и возможность сделать заказ,а менеджер должен иметь возможность редактировать цену и наличие товара.

Саму информационную систему реализовать нужно на С#, а мобильное приложение на Java под Android

Каковы сроки реализации такого проекта и какова цена?