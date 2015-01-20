Предмет:Управление КЕЙС МВА

Тема:Принятие управленческих решений

Требования к работе: минимум 300 знаков в ответе на каждый вопрос и вывод

КЕЙС 1. «Директор филиала»

Компания ООО «Ромашка» открыла свое региональное представительство в г. Н-ск. Руководитель филиала – человек системный и ответственный. Однако, на его взгляд, развитие компании не идет теми темпами, какие могли бы быть. Причины:

1. В головной организации - авторитарный стиль руководства. Задачи, поставленные собственником, имеют наивысший приоритет, а он - личность увлекающаяся и импульсивная, и часто поставленные ранее задачи отступают на второй план (или вообще забываются), и все силы бросаются на реализацию новой идеи. В итоге это раз за разом повторяется, и нерешенные до конца задачи копятся. Это демотивирует сотрудников и самого руководителя филиала.

2. У собственника есть жена, которая также работает в головном офисе заместителем генерального директора по развитию. Супруги достаточно хорошо уравновешивают друг друга, но в последнее время большую часть решений принимает импульсивный супруг (отсюда планы оказываются в стороне и решаются срочные, но зачастую не особо важные вопросы).

3. Немаловажную роль играет территориальная удаленность г. Н-ска, поэтому у собственника возникает желание контролировать все до мелочей, а потому много времени тратится для того, чтобы посвятить его во все детали.

4. При этом финансовые неудачи не обсуждаются (обратите внимание: «не обсуждаются» - не говорит о том, что собственника не интересуют финансовые показатели, он просто не озвучивает свои мысли по этому поводу). Снижение прибыли списывается на всё что угодно, будь то кризис, увеличение конкуренции и т.п. Отчетность филиала по итогам месяца, квартала не комментируется, хотя там отмечается негативная тенденция.

Для иллюстрации данной ситуации – пример управленческого решения и взаимодействия с филиалом.

Для развития филиала было предложено создать интернет-магазин. Задача: формирование нового рынка сбыта, увеличение прибыли. Реализация этого проекта постоянно отодвигается якобы более «срочными» задачами. Повышенный приоритет этих задач определяется собственником из головного офиса, который хочет быть в курсе дела всех этих мероприятий.

Мероприятия, которые отодвигают реализацию проекта интернет-магазина (сезонные, т.е. они и так были бы сделаны, но без такого пристального внимания руководства и коррективов в «цвете бантиков»):

- освещение праздников для клиентов;

- оформление магазинов в преддверии нового сезона.

Такие задачи могут решаться без тотального контроля и таких концентраций усилий.

ВОПРОСЫ:

1. Какие решения нужно принять директору филиала (список действий)?

2. Как повысить уровень доверия и исключить собственника из повседневных решений?

3. Как увеличить эффективность деятельности (заниматься важными стратегическими задачами)?

4. Каким образом можно повлиять на собственника?

5. Как привлечь внимание собственника к комментариям по финансовым показателям?

6. Как Вы считаете, какой стиль управления (для собственника и для руководителя филиала) оптимален в данной ситуации? Как убедить собственника изменить стиль управления (и возможно ли это)?