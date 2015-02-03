Курсовая работы по управлению персоналом

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Тема - Кадровая политика современной организации

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
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