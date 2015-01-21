Курсовая по Теория сигналов.

Тема работы: Расчет и анализ сигналов в реактивных цепях при переходных процессах и периодических несинусоидальных процессов».

3. Содержание расчетнопояснительной записки

3.1 Исходные данные:

№ варианта № рисунка R R1 R2 L L1 L2 C C1 C2 E E1 E2 J J1 J2

Ом мГн мкФ В А

76 76 - 100 100 1000 - - 10 - - 10 - - - - -

3.2. Построение анализируемой схемы в ЕСКД, ANSI, DIN стандартах

3.3. Определение аналитических зависимостей от времени для напряжения U(t) и токов i(t) на всех участках анализируемой схемы, во время переходного процесса, используя следующие методы:

- Классический метод анализа и расчета переходных процессов

-Операторный метод анализа и расчета переходных процессов

-Метод переменных состояний анализа и расчета переходных процессов

3.4. Построение полученных в (п.3.3.) зависимостей с использованием компьютерной программы MathCAD

3.5. Разработка и моделирование в среде компьютерной программы NI Multisim принципиальной электрической схемы, реализующей коммуникации необходимые для инициации переходных процессов в анализируемой цепи и обеспечивающей осциллографирование сигналов U(t) и i(t) во время их формирования.

3.6. Получение и анализ U(t) и i(t) в виртуальном эксперименте на основе схемы разработанной в (п.3.5).

3.7. Проведение виртуального эксперимента в среде программы NI Multisim по анализу сигналов в переходном процессе стандартным методом Space Transient Analises

4. Обсуждение результатов и выводы

5.Список используемой литературы