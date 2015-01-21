Работа по Теории Автоматического Управления

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день.

Необходимо выполнить работу по теории автоматического управления. В архиве есть пример по которому нужно сделать.

Работа не срочная, задание прикрепил.

9 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад