Диплом по банковскому обслуживанию

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Тема: Совершенствование развития дистанционного банковского обслуживания в России на примере ОАО "РОСТ БАНК"

Требования: в ведени: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования. Оригинальность работы обсуждается с клиентом.

План иммеется. Немного нужно подправить в нем гл.3 по рекомендации научного. Прилагаю.

Методичка имеется!

Имеется практика по данному диплому.

9 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$100
14 дней
Спасибо за отличную работу. Все выполнено профессиональнои в срок!
Все хорошо, спасибо за проект!