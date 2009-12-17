Реферат по психологии с практикой

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки171 просмотр
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Тема: Особенности проявления творческого воображения

практическая часть: методики применяемые при исследовании творческого воображения (минимум три, 15 человек испытуемых)

14 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
Serafima
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
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