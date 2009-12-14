Сделать одну главу диплома

Дается отчет по практике, нужно сделать диплом дописав практическую часть и заключение дополнить с учетом последней главы, сделать план

в практической части нужно:

1) прект мероприятий - расписываете каждое мероприятие из выводов на 2 страницы, можно больше

2)правовой раздел. на 15 страниц собираете краткую характеристику законов, которые регулируют деятельность гостиниц и предприятий питания. в конце - договор с поставщиками или что-то типа того

3)компьютерный раздел: обзор программ которые используются гостиницами и ресторанами

4) экономическая оценка проекта - считаете бизнес-план

Объем 30-35 страниц примерно

Цена 800 рублей

СРОК 17-18 декабря

Обязательно наличие свежих источников, журналов, публикаций и т.д.

Наличие ссылок-обязательно подстрочные, с указанием страниц и года издания

ОПЛАТА WMR или СБЕРБАНК РФ