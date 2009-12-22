Приватный проект для Окуловского

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка159 просмотров
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Необходимо выполнить студ. работу по менеджменту.

Стоимость 900 руб.

Срок сдачи работы 14.12.09 до 18:00 по Москве

14 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
okulenak
Алексей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$30
1 день
Алексей хорошо справился с поставленной задачей. Работу я получила в срок и в полном соответствии требованиям. Рекомендую его всем заказчикам.
Хороший работодатель=) Я даже удивился, что она мне оставила положительный отзыв, так как потрепал малость нервы. Но справился с работой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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