Приватный проект для Окуловского

Нужен доклад ил презентация минут на 5-7 на тему: Организация и вооружение воздушно-десантных соединений, частей и подразделений(состав вдк, вдд, вшд). Основное вооружение и боевая техника. Все это дляв рамках США.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить студ. работу по менеджменту.
Стоимость 900 руб.
Срок сдачи работы 14.12.09 до 18:00 по Москве
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