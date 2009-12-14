Доклад/презентация

Защита практики. ( на должности менеджер по подбору персонала) Работа не сложная! Но есть особенности в исполнении. 20-25 страниц, работа должна быть выполнена на украинском языке. Исполнена по типу курсовой. тема рабоТЫ: подбор персонала. Подбор человека на ...