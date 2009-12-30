Курсовая-Управление муниципальной недвижимостью

Описание в приложенно файле. Вариант расчёта: маршрут: Николаев-Напль-Николаев. Расчёты в гривнах. Объём: 20 стр. Срок: 4-5 дней. Условия выполнения работы: - оплата по факту готовности; - нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу; - ...