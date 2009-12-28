Курсовая Управл соц.-эконом. развит. муниц.обр.

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ДИСЦИПЛИНА-"Управление социально - экономическим развитием муниципального образования"

ТЕМА-Разработка мероприятий по реализации основных направлений молодежной политики в муниципальном образовании на примере г. Королева Московской области (в методичке см. стр 57-58)

Введение

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1. Понятие, цели и задачи государственной молодежной политики

1.2. Основные направления государственной молодежной политики

Раздел 2. Аналитическая часть.

2.1. Социально-экономическая характеристика муниципального образования

2.2. Анализ демографических показателей муниципального образования

2.3. Характеристика муниципальных органов реализации молодежной поли-тики

2.4. Анализ основных показателей здоровья молодежи

2.5. Анализ основных показателей образования молодежи

2.6. Анализ занятости молодежи и молодежной безработицы

2.7. Анализ социального становления молодой семьи

2.8. Жизненные стратегии и особенности духовного мира молодежи

Выводы

Раздел 3. Проектная часть (следует разработать 3 мероприятия)

Раздел 4. Экономическая часть. Расчет затрат на проведение мероприятий. Расчет основных показателей от внедрения мероприятий

Заключение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Объем текстуальной части, отражающей содержание курсового проекта, должен составлять 45-55 страниц.

Если не представляется возможным выполнить ее, то прошу вас выбрать самим из списка тем, перечень которых находится в методичке, но на примере г.Королева

Обязательно наличие свежих источников, журналов, публикаций и т.д.

Наличие ссылок-обязательно подстрочные, с указанием страниц и года издания

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 85-100%

СРОК 19 декабря 2009 г.

Цена 1000 р.

ОПЛАТА WMR или СБЕРБАНК РФ

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличное грамотное выполнение,спасибо.10 баллов!!!!!
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