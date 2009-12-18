Реферат по социологии управления

Требуется выполнение работы по любой из тем представленных в приложенном файле. Оплата от 400 рублей. Объём реферата не более 15 страниц (!!!).

К выполнению задания допускаются только лица имеющие не менее 3 положительных отзывов о написании подобного рода работ, те у кого отзывов нет - пожалуйста НЕ оставляйте свои предложения.

Возможна оплата через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ (по требованию исполнителя), либо напрямую через любую платёжную систему (Яндекс Деньги или Веб Мани)