Реферат по социологии управления

$13
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок210 просмотров
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Требуется выполнение работы по любой из тем представленных в приложенном файле. Оплата от 400 рублей. Объём реферата не более 15 страниц (!!!).

К выполнению задания допускаются только лица имеющие не менее 3 положительных отзывов о написании подобного рода работ, те у кого отзывов нет - пожалуйста НЕ оставляйте свои предложения.

Возможна оплата через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ (по требованию исполнителя), либо напрямую через любую платёжную систему (Яндекс Деньги или Веб Мани)

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
_Isa_
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$15
2 дня
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