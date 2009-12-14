Графический редактор на С#

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки339 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходим ГОТОВЫЙ графический редактор - аналог Paint, написанные на С#, в виде проекта Visual Studio 2005 или 2008. Обязательное условие - наличии комментариев к коду.

Если у Вас имеется подобная готовая работа, разместите *.exe файл программы на сайте slil.ru и пришлите мне (можно в приват) ссылку с указанием стоимости работы.

С меня: оплата wmr сразу после выбора программы, положительный отзыв.

14 лет назад
jagga7
Галина 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
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