Графический редактор на С#

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходим ГОТОВЫЙ графический редактор - аналог Paint, написанные на С#, в виде проекта Visual Studio 2005 или 2008. Обязательное условие - наличии комментариев к коду.

Если у Вас имеется подобная готовая работа, разместите *.exe файл программы на сайте slil.ru и пришлите мне (можно в приват) ссылку с указанием стоимости работы.

С меня: оплата wmr сразу после выбора программы, положительный отзыв.