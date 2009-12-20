Правоведение, реферат

Требуется выполнение работы по любой из тем представленных в приложенном файле. Оплата от 400 рублей. Объём реферата не более 15 страниц (!!!). К выполнению задания допускаются только лица имеющие не менее 3 положительных отзывов о написании ...
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Необходимо написать реферат
Объем - 6 страниц
Предмет - правоведение
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