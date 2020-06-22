Необходима письменная итоговая работа по зарубежной литературе 20 века. 26 июня будут высланы на выбор темы для написания эссе/экзаменационного ответа. Время написания работы - 40 минут. Максимальный объём - 2 листа 14 шрифтом (желательно меньше). ...
Система учета выполнения лабораторных и практических работ
Работу необходимо выполнить до 4 июля
По нюансам уточню.
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