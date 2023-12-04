Суть завдання - зробити інвестиційний портфель

$500
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Суть завдання - зробити інвестиційний портфель Потім можу надіслати файли с подробицями Дедлайн: 7.12 до 18:00

17 дней назад
Олександр
Украина
10 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Алексей
34 года
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Был
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12 дней назад
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