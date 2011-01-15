Требуются авторы-психологи

Наша компания работает на рынке студенческих работ 11 лет. Сейчас мы активно развиваемся, поэтому приглашаем авторов для написания курсовых, дипломных и прочих студенческих работ. При отклике прошу указывать дисциплины, на которых вы специализируетесь, желаемый объем заказов, ...