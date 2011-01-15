Требуются авторы-психологи

$2500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок433 просмотра
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Приглашаются к сотрудничеству авторы в области психологии.

главным образом для выполнения курсовых и дипломных работ.

регулярные выплаты электронными деньгами, контактом, анеликом, на карту сб

Автор получает ровно столько, сколько поставил за свою работу!

обязательным является предоставления работы (или части) работы с практической частью для оценки качества выполнения.

подробности сотрудничества будут отправлены в ответ на резюме

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад