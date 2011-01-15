Требуются экономисты

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Фирма, которая занимается написанием авторских студенческих работ на заказ, востребована в грамотных, хороших экономистах.
Требования к кандидатам:
1. Ответственный подход к работе;
2. Грамотная речь;
3. Обязателен опыт работы в данном направлении;
4. Высокие знания и навыки работы.
Мы гарантируем:
1. Своевременную оплату за выполненную работу;
2. Долгосрочное, плодотворное сотрудничество;
3. Достойную оплату за Вашу работу.
При подаче заявки не забудьте указать ваш опыт работы в данной сфере, на каких типах работ(контрольных, курсовых, дипломных и т.д.) вы специализируетесь. Большим плюсом будет являться предоставление портфолио с вашими работами.
Заявку на замещение свободной вакансии отправляйте на эл. адрес [email protected]
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