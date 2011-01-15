Требуются экономисты

Фирма, которая занимается написанием авторских студенческих работ на заказ, востребована в грамотных, хороших экономистах.

Требования к кандидатам:

1. Ответственный подход к работе;

2. Грамотная речь;

3. Обязателен опыт работы в данном направлении;

4. Высокие знания и навыки работы.

Мы гарантируем:

1. Своевременную оплату за выполненную работу;

2. Долгосрочное, плодотворное сотрудничество;

3. Достойную оплату за Вашу работу.

При подаче заявки не забудьте указать ваш опыт работы в данной сфере, на каких типах работ(контрольных, курсовых, дипломных и т.д.) вы специализируетесь. Большим плюсом будет являться предоставление портфолио с вашими работами.

Заявку на замещение свободной вакансии отправляйте на эл. адрес [email protected]