Требуется собрать базу данных из 1000 бригадиров строительных компаний в Москве. Необходимо отразить ФИО, должность, телефон, наименование компании, источник данных, сайт и основной профиль деятельности. Ищем бригадиров с крупными штатами и большим количеством заказов. Подробности после уточнения.
HR специалист
Нужен специалист который отсортирует отклики на вакансию по тому ТЗ которое мы дадим и передаст подходящих кандидатов для интервью.
Писать текст вакансии и проводить первичные интервью вам не нужно. Нужно взять на себя автоматизацию создания аккаунта на джоб сайтах, размещение вакансии и сортировку интервью.
По вопросам оплаты пишите в Лс. Оставляйте отклики сейчас так как нужно срочно!
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