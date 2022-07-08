Нужен специалист который отсортирует отклики на вакансию по тому ТЗ которое мы дадим и передаст подходящих кандидатов для интервью.

Писать текст вакансии и проводить первичные интервью вам не нужно. Нужно взять на себя автоматизацию создания аккаунта на джоб сайтах, размещение вакансии и сортировку интервью.

По вопросам оплаты пишите в Лс. Оставляйте отклики сейчас так как нужно срочно!