Подбор персонала

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт18 заявок289 просмотров

Нужен менеджер по подбору персонала на постоянной основе. Оплата 500 руб за каждого устроившегося водителя. т е делаете в день 10 водителей 5000т. в день 

7 лет назад
Alena101
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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