Чат менеджер

$1500
РерайтингОткрыт2 заявки48 просмотров
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В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики).

Работа удалена.

??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат.

??Опыт работы в брачном агентстве желателен, но не обязателен.

??Обязанности: Ведение и поддержка анкет наших моделей на англоязычном сайте знакомств. Регулярное общение с клиентами сайта в текстовой переписке.

??График работы: 6/1 или 5/1, день выходного выбираете сами, кроме (Сб-Вс). Рабочая смена должна быть в промежутках между 22:00 до 7:00 по киевскому времени.

Первый месяц для новичков оплата каждую неделю. Со следующего месяца один раз в месяц. Доход в среднем 1000-1500$. Если вы заинтересованы в этой вакансии, пишите в telegram:

https://t.me/svettlannaa2

18 дней назад
Светлана
25 летУкраина
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