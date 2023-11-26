Рерайт текста сайта клиники косметологии

Доброго времени суток! Нужен рерайт текстов для сайта клиники эстетической косметологии - 7 разделов + текстовки внутри.



Какой-то суперсеорерайт и прочее не нужно, главное чтообы конкуренты у которых я стырил эти тексты не опознали их, т.е. уникальность ну 60% будет более чем достаточна.



Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Оплату могу перекинуть через USDT.