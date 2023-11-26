Рерайт текста сайта клиники косметологии

РерайтингЗавершен2 заявки32 просмотра
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Доброго времени суток! Нужен рерайт текстов для сайта клиники эстетической косметологии - 7 разделов + текстовки внутри.

Какой-то суперсеорерайт и прочее не нужно, главное чтообы конкуренты у которых я стырил эти тексты не опознали их, т.е. уникальность ну 60% будет более чем достаточна.

Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Оплату могу перекинуть через USDT.

Рерайт текста
месяц назад
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
месяц назад
$10
1 день
UAHUSDT
Все прекрасно, оперативно, качественно! рекомендую к сотрудничеству!
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