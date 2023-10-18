Переписать конспект №2

$2
РерайтингЗакрыт2 заявки18 просмотров
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нужно просто переписать 14 страниц конспекта за 3 часа максимум на тетрадь вручную своим почерком

потом сфотографировать и скинуть мне

получаете 2 доллара и хороший отзыв

текст скину после выбора исполнителя

месяц назад
mark_freelance
Маркиян 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
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