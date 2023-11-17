Переписать конспект

Всем привет! Нужно сделат качественный рерайт статьи. .Оплата за рерайт 10 $ Ознакомтесь с оригиналом прежде чем отвечать на это предложение Ссылка на статью https://cutt.ly/5wYdkVpR Если заинтересовало пишите отвечу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно просто переписать 14 страниц конспекта за 3 часа максимум на тетрадь вручную своим почерком
потом сфотографировать и скинуть мне
получаете 2 доллара и хороший отзыв
текст скину после выбора исполнителя
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