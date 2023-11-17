Нужен рерайт текста

нужно просто переписать 14 страниц конспекта за 3 часа максимум на тетрадь вручную своим почерком потом сфотографировать и скинуть мне получаете 2 доллара и хороший отзыв текст скину после выбора исполнителя
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Нужно переписать статью ,ознакомтесь и назначте цену
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