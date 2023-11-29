Помощь в написании книги по психологии

Доброго времени суток! Нужен рерайт текстов для сайта клиники эстетической косметологии - 7 разделов + текстовки внутри. Какой-то суперсеорерайт и прочее не нужно, главное чтообы конкуренты у которых я стырил эти тексты не опознали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу помощника в написании книги по психологии.
Необходимо будет обработать уже имеющуюся информацию со статей/семинаров/вебинаров, а так же найти недостающую информацию и собрать все это в книгу.
-Объем примерно 200 страниц формата А5
-Рассматриваю людей с опытом работы в написании книги, необходимо будет предоставить портфолио или примеры работ
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