Помощь в написании книги по психологии

Ищу помощника в написании книги по психологии.

Необходимо будет обработать уже имеющуюся информацию со статей/семинаров/вебинаров, а так же найти недостающую информацию и собрать все это в книгу.

-Объем примерно 200 страниц формата А5

-Рассматриваю людей с опытом работы в написании книги, необходимо будет предоставить портфолио или примеры работ