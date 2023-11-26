Рерайт текстов новостного характера на испанском языке

Ищу помощника в написании книги по психологии. Необходимо будет обработать уже имеющуюся информацию со статей/семинаров/вебинаров, а так же найти недостающую информацию и собрать все это в книгу. -Объем примерно 200 страниц формата ...
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Рерайт текстов на испанском языке 198258 символов
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