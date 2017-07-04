Специалист по наполнению сайта контентом

Всем доброго дня!

Есть сайт на Wordpress: http://nr-portal.ru/. Этот сайт "заточен" под социальную сеть Facebook. Необходимо искать и публиковать статьи на этот сайт. Существует несколько видов статей, публикуемых на подобных сайтах:

1. Обычная текстовая статья (копирайт, рерайт, копипаст). Пример такой статьи: http://nr-portal.ru/interesnye-fakty/xram-artemidy-efesskoj-odno-iz-staryx-chudes-sveta-v-nashi-dni/

2. Статья видео с описанием. Пример: http://nr-portal.ru/raznoe/prover-sebya-na-genialnost-s-pomoshhyu-pyati-udivitelnyx-golovolomok/

Задача работника: оформлять и публиковать по 10 статей в сутки. Из этих 10 статей не более 3-х копипастов (с указанием ссылки на первоисточник), остальные рерайты и видео с описанием (соотношение примерно одинаковое). Т.е. фактически нужно:

- Находить в сети материалы по теме сайта

- Придумывать к ним уникальные заголовки

- Переписывать своими словами (если это рерайт)

- Придумывать описание к видеоролику (если это статья с видео) на 3 - 5 абзацев

- Добавлять картинки

Более подробный алгоритм работы описан в инструкции, которую покажу выбранному исполнителю. Прочитаете - разберетесь.

Повторяю, сайт сделан под социальную сеть, а не под поисковые системы. Поэтому:

а) Количество символов в статьях не имеет никакого значения. Конечно, желательно по-больше, но давить из себя определенное количество не надо

б) Уникальность текста (по etxt) не ниже 60%

в) Не нужно подбирать никакие ключевые слова

Вообщем, никаких SEO заморочек. Главное, чтобы статьи были интересны пользователям или как принято говорить "выстреливали".

Платить за такую работу буду 8000 руб. в месяц + надбавка за каждую "выстрелившую" статью. Исполнителя буду выбирать по результатам тестовых заданий. Вот задания:

1. Придумать заголовок и сделать рерайт статьи: http://fb.ru/post/science/2017/6/23/14382

2. Придумать заголовок и описание (3 - 5 абзацев) к видеоролику: https://www.youtube.com/watch?v=KJ-rt6764GE

Выполненные задания присылать сюда или:

- на почту: [email protected]

- ВКонтакте: https://vk.com/dmt62rus

- Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009416990009

Жду ваших предложений!